Vismara, il giudice conferma l’eseguibilità del decreto ingiuntivo

Sciolta la riserva del tribunale, provvisoriamente eseguibile l’ingiunzione a pagare

Il caso rischia di mettere in crisi l’azienda di salumi. L’ingiunzione richiesta da Intesa San Paolo per la riscossione dei crediti vantati

CASATENOVO – E’ arrivata nella giornata odierna la decisione del Tribunale di Lecco sul caso Vismara: il giudice ha confermato la provvisoria eseguibilità del decreto ingiuntivo richiesto da Intesa San Paolo nei confronti della società, parte del gruppo Ferrarini.

Una decisione attesa e temuta per le sorti dell’azienda con sede a Casatenovo, per il rischio che le ripercussioni economiche che ne deriveranno possa mettere a rischio il futuro del sito produttivo e dei suoi 160 lavoratori.

“In relazione all’esito dell’udienza, Vismara difesa dal Prof. Avv. Sido Bonfatti – fanno sapere dalla società – prende atto della conferma della provvisoria esecuzione da parte del Tribunale che prefigura un nuovo scenario tra le parti. L’esito odierno, infatti, si inserisce in un più ampio dialogo, in virtù delle trattative in corso che restano prioritarie”.