Giornata dell’Innovazione: primo premio al “Bachelet” di Oggiono

La XII Giornata dell’Innovazione promossa dalla Camera di Commercio

Gli studenti dell’istituto Bachelet di Oggiono si aggiudicano il primo premio

LECCO / OGGIONO – Si è svolta oggi, in live streaming sul canale Youtube della Camera di Commercio di Como-Lecco, la XII Giornata dell’Innovazione, iniziativa promossa in la collaborazione di ComoNExT Innovation HUB per stimolare imprese e giovani sui temi dell’innovazione e della digitalizzazione.

La Giornata è l’evento conclusivo del “Premio Innovazione – Idea Impresa” che l’ente camerale rivolge ogni anno alle scuole secondarie superiori e che si articola lungo l’intero anno scolastico sfidando gli studenti a sviluppare in squadra la loro idea innovativa e supportandoli con incontri dedicati all’approfondimento del tema-guida, alla fattibilità del progetto, alla comunicazione e al lavoro in team.

Al Premio di quest’anno hanno partecipato 18 squadre per un totale di circa 84 studenti provenienti da 8 istituti di scuola secondaria superiore delle province di Como e Lecco.

Cinque i premi messi in palio dalla Camera di Commercio (primo, secondo e terzo premio, premio comunicazione e premio fattibilità) che sono stati assegnati da una apposita commissione di valutazione, composta da Marco Galimberti (Presidente della Camera di Commercio), Stefano Soliano (Direttore Generale ComoNExT – Innovation Hub), Massimo Moscatelli (Presidente del Clab e imprenditore del Legno Arredo); Marco Tarabini (Docente del Politecnico di Milano) e Chiara Tagliaferri (Docente CNR di Lecco).

Il primo premio (3.000 euro per la squadra, 400 euro al docente tutor e 500 euro all’istituto di appartenenza) è stato aggiudicato alla squadra FantaSIA dell’I.I.S.S. Vittorio Bachelet di Oggiono con il progetto “Fantapillow”, uno speciale cuscino per la postazione di lavoro che, grazie a particolari sensori, è in grado di individuare la postura e il livello di stress accumulato dal soggetto, al fine di creare un ambiente lavorativo ottimale.

Il secondo premio (2.000 euro per la squadra, 400 euro al docente tutor e 500 euro all’istituto di appartenenza) è stato aggiudicato alla squadra Service 3.0 dell’IIS Jean Monnet di Mariano Comense con il progetto “Lettore Contatore Acqua Elettronico”, un dispositivo che consente ai consumatori di comunicare i valori del contatore dell’acqua al proprio fornitore in maniera automatica e digitale.

Il terzo premio (1.500 euro per la squadra, 400 euro al docente tutor e 500 euro all’istituto di appartenenza) è stato aggiudicato alla squadra Escape Culture dell’ENAIP di Como con il progetto “Escape Culture”, l’applicazione della formula dell’escape room virtuale alle realtà culturali quali ad esempio i musei. Attraverso il gioco, l’intrigo e la suspense, l’escape room rappresenta un’occasione didattica e di apprendimento, offrendo al contempo una nuova modalità di fruizione dell’esperienza in totale sicurezza.

Il Premio Comunicazione per il progetto più efficace dal punto di vista della comunicazione dell’idea innovativa (del valore di 500 euro) è stato aggiudicato alla squadra VietnAMO dell’ENAIP di Como con il progetto VietnAMO, un blog per studenti o giovani italiani interessati ad un viaggio-studio il Vietnam che offre un aiuto concreto sia nella fase di preparazione del viaggio (con la formazione linguistica e il contatto con famiglie disposte ad ospitarli) sia durante il soggiorno nel Paese.

Il Premio Fattibilità per il miglior lavoro dal punto di vista dell’analisi di fattibilità dell’idea innovativa presentata (del valore di 500 euro) è stato aggiudicato alla squadra LA SQUADRA della Fondazione A.S.F.A.P. di Como con il progetto SMART ROVER, un rover su quattro ruote motrici nato con lo scopo di sanificare, sorvegliare e intervenire all’interno di capannoni, scuole, comunità.

Ai premi messi in palio dalla Camera di Commercio di Como-Lecco si sono aggiunti altri due riconoscimenti speciali. Il premio speciale Creattività Moretti offerto dall’Associazione Rotary International di Appiano Gentile è stato aggiudicato alla squadra Oltre La Luce dell’ENAIP di Como per il progetto FIX-VIEW, “La Bellezza Con Occhi Nuovi” (un pacchetto che abbina gli occhiali Sightplus2, pensati per migliorare la vita quotidiana delle persone ipovedenti, con una speciale app sviluppata dalla squadra che ne consente un utilizzo specifico nell’ambito dell’arte e della bellezza), mentre il premio speciale “Nuovo di nuovo” offerto dalla società SEAM Engineering Srl è stato aggiudicato alla squadra SERVICE 3.0 dell’IIS Jean Monnet di Mariano Comense per il progetto LETTORE CONTATORE ACQUA ELETTRONICO.

La Giornata dell’innovazione potrà essere rivista in differita anche nei prossimi giorni sul canale Youtube della Camera di Commercio di Como-Lecco