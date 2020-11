Lariofiere oggi è anche “digital” e si fa sede per webmeeting e dirette streaming

Un nuovo servizio offerto da Lariofiere per superare l’ostacolo del Covid

Nasce la nuova Business Unit dedicata agli eventi in digitale

ERBA – Se manifestazioni fieristiche e convegni in presenza non sono possibili in questo periodo di emergenza sanitaria, Lariofiere di Erba punta al digitale: l’importante realtà erbese, epicentro degli eventi economici ed espositivi tra Lecco e Como, ha deciso di integrare la propria offerta con nuovi servizi resi attraverso soluzioni digitali.

L’occasione è arrivata con la 47^ Mostra Artigianato, sospesa a seguito del DPCM del 18 ottobre e subito trasformata in un evento fruibile esclusivamente attraverso il web.

Accelerando un processo già in atto, Lariofiere ha completato i propri investimenti e ha acquisito strumentazioni, servizi e competenze per dare vita ad una nuova area d’affari orientata alla progettazione, lo sviluppo e la promozione di eventi in digitale. “Sebbene il contatto in presenza sia un elemento essenziale perché si possa parlare di fiera, il prossimo futuro imporrà a tutti una revisione dei modelli tradizionali” ricordano.

Un rapido processo di diversificazione dell’offerta, cucita su specifiche esigenze del mercato, ha generato un servizio integrato, comprensivo di spazi, strumentazione hardware, software, e personale tecnico specializzato per la realizzazione di eventi in modalità digitale.

“Lariofiere Digital – spiega Fabio Dadati, Presidente di Lariofiere – è la nostra risposta ad un problema che interessa tutto il sistema economico del territorio. Con la nuova business unit, siamo in grado di offrire ad aziende, associazioni e professionisti, un servizio di alta qualità che fonda su tre elementi chiave: attrezzature e impianti di ultima generazione, una potente fibra che rende stabile ogni connessione, competenze tecniche ed organizzative garantite dall’esperienza di Lariofiere. I nuovi servizi, già collaudati e fruibili, hanno un costo competitivo ed accessibile anche alle realtà meno strutturate. Per i vostri meeting importanti, i convegni di valore, le assemblee, in ogni momento della vostra attività potete contare su Lariofiere Digital.”

Da alcune settimane, nel quartiere fieristico è aperto un vero e proprio studio di registrazione, spazio di ampia dimensione, dotato di tutti i servizi che lo rendono prima di tutto un ambiente sicuro e conferme alle disposizioni a tutela della sicurezza e della salute pubblica. La sala, servita da connettività in fibra ad alta velocità e attrezzata con strumentazioni e piattaforme tecnologicamente avanzate per la ripresa, la trasmissione in diretta, il montaggio e la messa on line di eventi è la soluzione ideale per organizzare in maniera professionale webinar, videoconferenze, webmeeting e aule virtuali.

Il servizio offerto da Lariofiere include oltre al noleggio della sala attrezzata, la presenza di uno staff tecnico per l’allestimento di set, la regia, le riprese e la messa on line ed un supporto specialistico per la comunicazione e promozione degli eventi in digitale. Il servizio è modulabile su specifiche esigenze del cliente e può includere assistenza nella progettazione e nella promozione di qualsiasi iniziativa.