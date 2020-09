Rifiuti e raccolta puntuale, incontro per gli amministratori di condominio

“La gestione dei rifiuti in condominio: al via la misurazione puntuale”

Anaci e Silea organizzano un incontro per gli amministratori di condominio

LECCO – È in programma il prossimo giovedì 10 Settembre, dalle ore 10 alle 12, un webinar promosso da ANACI Lecco in collaborazione con SILEA dal titolo “La gestione dei rifiuti in condominio: al via la misurazione puntuale”.

Il webinar, introdotto dal presidente di ANACI Lecco Marco Bandini e dal presidente di SILEA Domenico Salvadore, intende offrire ai partecipanti un aggiornamento sulle nuove modalità gestionali relative ai rifiuti indifferenziati introdotte dalla misurazione puntuale, che prenderà il via a partire dal 1° ottobre in sei comuni dell’Oggionese e successivamente si estenderà progressivamente all’intero bacino degli 87 comuni serviti da SILEA.

In particolare il direttore generale di SILEA, Pietro Antonio D’Alema, si soffermerà sui nuovi sacchi di colore rosso e azzurro con RFID identificativo, sulla modalità di distribuzione dei sacchi ai cittadini e su quelle di ritiro in particolare nei condomini; l’orizzonte spazierà anche sulle tempistiche di introduzione graduale della misurazione puntuale nel territorio provinciale e sulle campagne divulgative e di sperimentazione dei cittadini.

Un ampio spazio sarà offerto al confronto diretto con la possibilità di porre domande e quesiti.

La partecipazione è gratuita con obbligo di iscrizione sul sito www.anacilecco.it. L’evento prevede crediti formativi ANACI.