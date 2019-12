Rodacciai: undici giovani laureati superano la Sales Academy

Concluso il percorso formativo in ambito commerciale alla Rodacciai

“Puntiamo sui giovani e sulle loro concrete aspirazioni nel mondo del lavoro”

BOSISIO – Su quasi 900 curriculum esaminati, 11 sono i giovani che hanno portato a termine a testa alta il percorso formativo offerto dalla Rodacciai, volto a dare vita alla forza commerciale del futuro, che si fondi su basi completamente nuove rispetto a quelle fino ad ora sperimentate.

Dalla Metallurgia al Design thinking, da Negoziazione, comunicazione e leadership a Project management e Marketing e internazionalizzazione, questi giovani laureati – tutti con significative esperienze internazionali alle spalle – hanno affrontato un percorso innovativo, volto da una parte a formare figure iper-specializzate, dall’altra a dar loro uno spettro di competenze ampio e variegato.

“Avevamo già dato vita all’Academy all’interno dell’azienda, ma il percorso Sales Specialist è qualcosa che non si era mai visto nel mondo dell’acciaio – è stato il commento del Presidente di Rodacciai Gianluca Roda, ideatore della filosofia del progetto – La nostra azienda ha 62 anni di storia e sta entrando nella terza generazione: guardare indietro e non cercare l’innovazione è ciò che fa invecchiare. Come tenere giovane, dinamica e propositiva questa realtà? Con gli investimenti, ma soprattutto con le teste. I giovani hanno fame di vittoria: questa fame è quella che fa andare oltre. E noi cerchiamo persone giovani, con voglia di fare, con alte competenze di base, che possano conoscere il mercato, in un settore in cui si richiede un’alta specializzazione per ogni prodotto”.

L’investimento in questo percorso di alta formazione è da ritenersi una premessa importante per la creazione di innovative figure professionali. Proseguiranno nel mese di gennaio 2020, già inseriti nell’organico aziendale, la metà o poco più degli undici “high potential”. “Riteniamo di poter ottenere risultati particolarmente interessanti già nel breve o medio termine – spiega Mauro Califano, Direttore delle Risorse Umane Rodacciai – Si consideri peraltro che le risorse che intraprenderanno il cammino nella nostra azienda dovranno approfondire i temi affrontati in maniera generalista all’interno del corso, in un’ottica specifica collegata alla realtà Rodacciai e al mercato di riferimento”.

E se per coloro che entreranno a far parte della famiglia Rodacciai il percorso è appena iniziato, anche gli altri giovani porteranno con sé un bagaglio formativo unico: “Questo tipo di programmi viene di norma previsto da grandi multinazionali quali, per indicarne una conosciuta da tutti, la Toyota – sottolinea il professor Sergio Campodall’Orto del Politecnico di Milano, una delle anime di questo progetto – Si tratta di una metodologia che abbiamo applicato qui nell’area commerciale, ma che può essere trasferita su chiunque in azienda abbia a che fare con i clienti”.

Una visione condivisa da Elena Bassano, che ha contribuito fattivamente al progetto per conto di Riconversider: “Ci sono voluti quattro mesi solo per la selezione dei partecipanti in diverse Università italiane, per trovare coloro che potessero coniugare competenze relazionali, commerciali, tecniche. L’iter di selezione è stato ‘scientificamente’ ed attentamente posto in essere dalla ottoressa Carmen Lucchini, che ha curato pure il tutoraggio. Il programma didattico ha coniugato l’aspetto ‘hard’ inerente alle nozioni metallurgiche con argomenti che rientrano nel mondo delle soft skill: negoziazione, leadership visionaria, comunicazione. Il design thinking è stato poi il tema innovativo e distintivo di questo corso. L’aspetto creativo e l’esercizio del pensiero laterale, sono gli elementi che contraddistinguono questa nobile materia di studi, blasone del Politecnico. Tali aspetti potranno fare la differenza per l’attività che andranno a svolgere queste nuove figure professionali”.

L’entusiasmo dei giovani coinvolti si può toccare con mano: “È stata una sfida, non è così comune che una società contatti studenti e neolaureati per un programma di formazione così articolato”, commenta Giulia Martinuzzi (27 anni, Università dell’Insubria), cui fa eco Noemi Puleo (28 anni, Università degli Studi di Bologna): “Mi ha permesso di guardare al mondo del lavoro con occhi completamente diversi e mi ha dato degli spunti di analisi che sicuramente approfondirò: sto proprio per iniziare un master in Global Marketing”. Giacomo Soattini (23 anni, LIUC Università Cattaneo) sottolinea invece la completezza del corso: “Mi ha stupito, ha superato le mie aspettative. Abbiamo affrontato una serie di argomenti davvero completa, abbiamo accresciuto il nostro bagaglio di conoscenze: non è stato per nulla semplice, ma nello stesso tempo molto stimolante”.

L’ELENCO DEI PARTECIPANTI