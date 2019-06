Giovani e lavoro: la Carlo Salvi di Garlate apre la sua Academy

L’azienda di Garlate svilupperà un ciclo di incontri nelle scuole del territorio

Si discutere insieme a studenti ed esperti riguardo le sfide e i valori fondanti del mondo del lavoro

GARLATE – Lo sguardo della Carlo Salvi è rivolto al futuro: nell’ottantesimo anno della fondazione, l’azienda di Garlate, specializzata nella produzione di stampatrici innovative per la deformazione a freddo e a caldo del filo, ha intrapreso un nuovo progetto di orientamento ed avvicinamento dei giovani al mondo del lavoro dove i protagonisti saranno proprio gli studenti che sperimenteranno un primo approccio reale al mondo del lavoro.

Dal fondamento che la crescita personale prende il via da una crescita lavorativa nasce l’idea della Carlo Salvi Academy come “luogo di formazione” professionale.

L’Academy rappresenterà un ponte di collegamento tra il mondo accademico, quello della ricerca e il territorio. L’elemento chiave del progetto si basa sulla creazione nuove forme di dialogo, “laboratori” che producono coscienza e conoscenza attiva.

Il progetto non sarà più solo teorico, ma diventerà reale a partire dall’anno scolastico 2019 – 2020: ha avuto infatti luogo nella giornata di oggi l’incontro di presentazione e collaborazione tra i dirigenti di Carlo Salvi e l’Istituto “P.A. Fiocchi” di Lecco, rappresentato dal dirigente Scolastico, Claudio Lafranconi e del professore coordinatore dell’area meccanica, Marco Vignoli.

“L’apertura che il nostro Istituto ha nei confronti di attività di questo genere è totale – dichiara Lafranconi – perché proprio grazie a queste iniziative i nostri studenti potranno avere tutte le possibilità di realizzare il progetto della loro vita scoprendo nel mondo reale quali sono le loro attitudini e aspirazioni”.

Anche l’azienda è entusiasta dell’avvio di questo nuovo percorso formativo: “Abbiamo intrapreso il progetto della Carlo Salvi Academy perché si è resa necessaria una sistematica e concreta connessione tra scuola e mondo del lavoro: diventa prioritario alzare l’asticella delle competenze per inserire i nostri giovani nella competizione sempre più globale. L’obiettivo dell’Academy è quello di trovare figure motivate e preparate, a cui fornire non solo competenze tecniche ma anche soft skill ma anche come capacità di gestire stress, le criticità quotidiane e le pianificazioni a lungo termine, così da fornire un approccio reale al mondo del lavoro”, ha dichiarato Marco Pizzi, chief commercial officer di Carlo Salvi S.p.A.

“Questa modalità di collaborazione – ha proseguito Germano Pandiani, chief operating officer di Carlo Salvi spa – favorirà ulteriormente l’integrazione tra ciò che si impara a scuola e ciò che serve nel mondo del lavoro. Il valore aggiunto dell’Academy è l’opportunità di promuovere e sviluppare delle competenze che non sono solo di carattere tecnico, ma sono soprattutto competenze di carattere personale”.