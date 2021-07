L’evento si terrà a Lariofiere dal 26 al 29 settembre

Al centro l’uomo e il “nuovo umanesimo enogastronomico”

ERBA – I settori della ristorazione e dell’ospitalità sono pronti a ripartire anche da RistorExpo 2021, il salone professionale dedicato al mondo HoReCa che si terrà a Lariofiere dal 26 al 29 settembre. Oggi, martedì, la presentazione della manifestazione.

RistorExpo 2021

Frutto della collaborazione tra Lariofiere e Confcommercio, RistorExpo giunge ormai alla sua 23^ edizione. L’evento segna la ripartenza dell’attività fieristica nel polo erbese e rappresenta non solo un’opportunità di business, ma anche un’occasione per incontrarsi di nuovo e fare sistema.

Proprio nell’ottica del dialogo e del confronto tra gli operatori a conclusione di un anno particolarmente difficile, gli organizzatori hanno quindi scelto come tema “Ricomincio da me – Il nuovo umanesimo enogastronomico”.

A spiegare il titolo è stato Giovanni Ciceri, presidente Confcommercio Como: “Siamo rimasti due anni in casa e abbiamo capito quanto sia importante l’uomo, la persona, il prossimo – ha dichiarato -. L’idea è quindi quella di ripartire da questo: per stare insieme e proseguire è necessario avere dei valori comuni e individuando questi valori si può pensare a un progetto di vita insieme”.

Saranno quindi concetti quali la solidarietà, la sussidiarietà e la sostenibilità al centro di RistorExpo 2021: “Questi ideali portano al bene di tutti e, calati nella realtà, arrivano fino alla gastronomia – ha concluso Ciceri -. Vorremmo approfondire il filone di un’economia più responsabile, circolare e sostenibile”.

Una visione emersa anche dal Rapporto Annuale Fipe (Federazione Italiana Pubblici Esercizi, ndr) 2020. Secondo quest’ultimo, infatti, per i prossimi 3-5 anni post-pandemia è ipotizzabile un rimbalzo dei consumi fuori casa anche maggiore rispetto ai livelli pre-Covid a fronte di un consumatore sempre più esigente.

Da qui l’esigenza di pianificare: “Nel periodo estivo il settore sta conoscendo un periodo di ripresa – ha sottolineato il presidente di Lariofiere, Fabio Dadati -. RistorExpo che quest’anno si svolgerà a settembre e non a marzo offrirà quindi agli operatori soluzioni di qualità e valore per tornare a pianificare i propri investimenti. Quale momento migliore per venire a conoscere prodotti, offerte, strumenti e servizi?”.

I partner

Obiettivi di RistorExpo 2021 saranno quindi il favorire gli scambi B2B tra gli operatori del settore, promuovere le eccellenze agroalimentari locali e nazionali, creare occasioni di formazione e crescita professionale con un occhio particolare per le nuove generazioni.

Per fare questo RistorExpo si avvarrà della collaborazione con Confommercio, Fipe, ma anche con le scuole e le associazioni di categoria del territorio.

Durante la presentazione dell’evento è intervenuta Antonella Colombo del Cfp Como: “Il covid ha dato modo di riflettere sul ruolo della scuola soprattutto in questo settore – ha spiegato -. Pensiamo che il prossimo anno rappresenti quindi una svolta per ripensare all’approccio e per aumentare la collaborazione con le aziende che vedono nella scuola una fonte da cui attingere per il rilancio di queste attività”.

Presenti anche Flavio Barlascini di Demetra e Mario Ghezzi del Consorzio Igp Terre Lariane che, a vario titolo, hanno sottolineato l’importanza per i produttori di poter tornare a far vedere e soprattutto a far provare i propri prodotti.