Si progetta la 2° Borsa del Turismo Lariano. La sinergia pubblico-privato non si ferma

In preparazione la seconda edizione della Borsa Locale del Turismo a Lecco, sarà il 21 gennaio

Gianola: “Oggi il momento è difficile per il turismo ma dobbiamo farci trovare pronti e continuare a promuovere il territorio”

LECCO – In tempi incerti come quelli attuali, con il Covid tornato a fare paura e a scoraggiare gli operatori del settore, Lecco guarda oltre gli orizzonti del virus e continua a spingere sul già avviato percorso di promozione turistica del territorio.

“Abbiamo l’obbligo morale e strategico di farci trovare pronti quando la situazione legata alla pandemia migliorerà” sottolinea Stefano Gianola, presidente di ‘Montagne Lago di Como’, la rete di imprese che proporrà la seconda edizione della Borsa Locale del Turismo Lariano, in calendario il 20 gennaio 2021.

L’appuntamento sarà occasione di incontro tra le aziende locali del settore turistico e i tour operator, con l’obiettivo di valorizzare l’offerta del territorio e costruire un nuovo catalogo aggiornato di servizi rivolti ai visitatori per la realizzazione di pacchetti turistici.

“La nostra intenzione era quella di offrire una manifestazione in presenza – aggiunge Gianola – dipenderà dalle misure che saranno previste in quel momento, con tutta probabilità saranno proposti momenti in presenza a incontri in modalità telematica”.

Oltre duecento erano le imprese partecipanti alla prima edizione della BLTL. “L’invito a tutti è di rinnovare la propria partecipazione che sarà gratuita, anche per i nuovi operatori che vogliano aderire – aggiunge il presidente – Chiederemo solo un piccolo contributo per le spese di organizzazione”.

Le iscrizioni (dal sito Montagne Lago di Como) si apriranno l’1 novembre per chiudersi il 23 dicembre. “Vorremmo coinvolgere più aziende possibili affinché il catalogo sia sempre più ricco – spiega Silvia Strada, referente marketing della BLTL – Il catalogo realizzato nella prima edizione è stato già diffuso in occasione della Borsa Italiana del Turismo e in altre manifestazioni analoghe, questo ha consentito di avere già dei contatti importanti con buyer internazionali”

L’occasione delle Vie del Viandante

Nel frattempo continua il progetto Interreg ‘Le Vie del Viandante 2.0’ che stringe la sinergia tra enti pubblici e imprese: a fine gennaio dovrebbe essere pronto il ‘marketplace’, una piattaforma per il commercio on line di pacchetti turistici, prodotti e servizi, che prevede il booking di camere e appartamenti, prenotazione di posti tavola, escursioni ed esperienze, acquisto on line di prodotti sul territorio legato al Sentiero del Viandante.

L’obiettivo “è fare rete tra pubblico e privato – spiega Orietta Colturri, communication manager del progetto – il pubblico ha il compito di fare promozione e cura del territorio, incontrare gli operatori e coinvolgerli, costruire un modello gestionale che consenta ad enti pubblici e imprese di dialogare. Sono trascorsi due anni dall’inizio del progetto, il prossimo anno sarà dedicato alla sperimentazione di questo modello”.

Un modello di gestione “aziendale – aggiunge Carlo Montisci di Ideas, partner del progetto – per migliorare la sinergia non ci si può affidare solo alla buona volontà di tutti, serve un’organizzazione per gestire in maniera coordinata i rapporti con gli operatori e la presentazione delle offerte sul mercato”.

Alla presentazione della BLTL 2021 sono intervenuti anche il nuovo assessore comunale di Lecco, Giovanni Cattaneo, e il suo predecessore Francesca Bonacina: “In questo momento di fatica per il turismo – è il commento di Bonacina – dobbiamo mantenere viva la nostra azione e continuare a lavorare insieme, perché da solo nessuno può fare la differenza”