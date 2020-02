Sindacato pensionati. Liliana Frigerio segretaria dello Spi Valmadrera

Nuova segretaria alla guida del sindacato dei pensionati Spi Cgil Valmadrera

Liliana Frigerio prende il testimone da Felice D’Angelo

VALMADRERA – Liliana Frigerio è il nuovo segretario della Lega Spi di Valmadrera. Eletta nella mattinata di lunedì all’unanimità, alla presenza del segretario generale dello Spi Cgil Lecco Giuseppina Cogliardi, prende il posto di Felice D’Angelo.

Da dieci anni volontaria nel sindacato dei pensionati, ha 68 anni e ha iniziato a lavorare nel 1969 lla Ilro di Civate, dopo aver preso il diploma di maturità magistrale. Il periodo in fabbrica è stato molto breve, tanto che Liliana ha iniziato la sua attività di educatrice e psicomotricista a La Nostra Famiglia, per poi diventare (nel 1972) insegnante, sempre nell’istituto, fino al 1978.

Dopo due anni di sostegno ai bambini disabili nella scuola normale, è diventata insegnante a Cesana Brianza fino al 2009, anno in cui è andata in pensione. Durante il periodo lavorativo si è impegnata nel Consiglio di Istituto a Bosisio, Valmadrera e Pusiano, inoltre è stata Rsu per 15 anni e responsabile di plesso per 25.

Iscritta alla Fiom Cgil prima, poi al sindacato della scuola dal 1969 e quindi allo Spi, collabora inoltre al coordinamento donne di Lecco.