La Banca della Valsassina inaugura la nuova sede della filiale di Ballabio

A Ballabio dal 1991, la BCC Valsassina si evolve con una nuova sede più funzionale in via Mazzini

“Noi non ci ritiriamo dai territori: siamo una banca di comunità localizzata sul territorio e qui ci stiamo volentieri”

BALLABIO – Era ormai da qualche anno che la Banca della Valsassina stava cercando una nuova sede più accogliente per la filiale di Ballabio e oggi, 6 marzo, è stato inaugurato ufficialmente il nuovo spazio di via Mazzini 43/45. Innovazione, comfort e funzionalità degli spazi: queste le tre parole d’ordine per migliorare la qualità del servizio offerto ai cittadini.

“Siamo a Ballabio dal maggio 1991, quasi 33 anni, è stata la prima filiale aperta dalla banca – ha raccontato Ivana Ciresa, direttrice della BCC Valsassina -. La nuova sede di Ballabio è un passo importante perché riusciamo a dare degli spazi adeguati per la consulenza: l’operatività della banca in questi 30 anni si è evoluta in maniera importante e c’era la necessità di nuovi spazi, più funzionali e piacevoli. Oggi la relazione con il cliente è un mix tra distanza e presenza fisica, noi vogliamo mantenere entrambe perché non possiamo prescindere dalla vicinanza al cliente coniugata alle nuove tecnologie. Questo nuovo tassello si inserisce in un progetto ben preciso che ci vede sul territorio con una presenza fisica adeguata”.

A tagliare il nastro, stamattina, il sindaco di Ballabio Giovanni Bruno Bussola insieme ai vertici della banca e agli operatori della filiale: “Voglio ringraziare la Bcc della Valsassina perché ha voluto investire su Ballabio e su tutto il nostro territorio – ha detto il sindaco -. Questo è un bel segnale che vi fa onore. Il paese è fatto di esercizi commerciali, di imprese e di vita vissuta e non è possibile pensare a una banca che sia solo telematica, perché avere un confronto con le persone ritengo sia ancora fondamentale. Oggi inauguriamo questa nuova sede molto bella, situata in centro Ballabio e sono sicuro che i cittadini ve ne daranno merito”.

Tanta soddisfazione anche per il presidente della BCC Valsassina Giovanni Combi: “Le nostra è una banca di comunità nata grazie alla spinta di don Giacomo Spreafico che, all’epoca, era parroco di Cremeno. Un’altra piccola soddisfazione è quella di essere riusciti a mettere insieme tutta la Valsassina perché la nostra banca è il risultato della fusione di altre tre banche: quella di Cremeno, quella di Cortenova e quella di Premana”.

“La nostra banca, se prospera, ritorna al territorio tanto di quello che prende sia in termini di credito, che di migliori condizioni alle famiglie e a chi fa più fatica. Spesso facciamo credito a persone che non vengono nemmeno prese in considerazione da altre banche perché cerchiamo di andare oltre i numeri e valutare le persone – ha continuato Combi -. Poi abbiamo un’attività di sostegno del territorio piuttosto intensa con contributi, sponsorizzazioni, beneficenza cercando di rispondere alle esigenze di tutte le associazioni del terzo settore”.

Combi ha poi sottolineato una mission fondamentale della BCC Valsassina: “Questa sede, oltre a essere molto bella, è il segnale concreto che noi non ci ritiriamo dai territori come tante altre banche commerciali. Noi siamo una banca di comunità localizzata sul territorio e qua ci stiamo volentieri. Un ringraziamento particolare a quattro persone: Lorenzo Devizzi che si è dedicato anima e corpo a questa sede; Ivana Ciresa direttrice della BCC Valsassina ed Ester Ganassa e Ettore Ticozzi che lavorano in questa filiale da tanto tempo”.

Dopo il taglio del nastro, la benedizione della nuova sede è stata affidata al parroco di Ballabio don Benvenuto Riva che ha ricordato la vicinanza della Banca della Valsassina al territorio: “Tutto quello che si fa qui è un lavoro importante perché è importante usare bene i doni che Dio ci ha dato. Amministrare bene i soldi non e semplice e non bisogna mai dimenticare le esigenze dei poveri e delle classi meno abbienti”.

Un nuovo importante tassello va così ad arricchire la storia ultracentenaria della Banca della Valsassina capace di stare al passo con i tempi senza perdere mai di vista il suo marchio distintivo: la vicinanza alle persone e al territorio.