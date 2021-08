Skiroll CK4, ai prossimi campionati del mondo uno skiroll made in Premana

Studiati e prodotti a Premana, i CK4 saranno ai piedi degli atleti di tutte le nazioni nella gara iridata

Sviluppati dalla Projet Design di Carlo Bellati: “Orgoglio e soddisfazione, per me è già una scommessa vinta”

PREMANA – Sono stati studiati e prodotti a Premana, gli skiroll scelti dal comitato organizzatore dei mondiali 2021 in programma in Val di Fiemme dal 16 al 19 settembre.

Leggeri, performanti, affidabili e curati nei minimi dettagli, come tutte le eccellenze italiane, gli skiroll CK4 di Carlo Bellati (un passato con ottimi risultati nello skyrunning e un’innata passione per gli sport outdoor) hanno dapprima convinto gli atleti della nazionale italiana e poi anche il comitato organizzatore trentino che, dopo i primi test, non ha avuto dubbi nel sceglierli per le gare iridate del prossimo mese ai piedi degli atleti di tutte le nazioni presenti.

Sviluppati dalla Projet Design in collaborazione con il Politecnico di Milano sono nati su carta, a mano libera, per poi prendere forma dal punto di vista tecnico, con software di modellazione 3D. Tra le loro peculiarità vi è il tappo di chiusura che evita ossidazione, rotture dell’asta e l’entrata dello sporco. Non solo, se lo spoiler senza viti abbassa il rischio di rottura migliorando la stabilità, la vite incassata nella forcella è protetta da urti e graffi, semplificando non poco montaggio e manutenzione. Innovazione, quest’ultima, con brevetto depositato.

I primi feedback sono più che positivi: i modelli skating hanno una ottima sciabilità e stabilità grazie al baricentro ribassato; sono disponibili in diverse lunghezze sia per uso agonistico, sia per quello amatoriale. Quelli per la tecnica classica presentano una forma asimmetrica che ottimizza la resa della sciata (double poling). Anche questi ultimi sono disponibili in diverse lunghezze per uso agonistico e amatoriale. La versione race è più leggera, agile e reattiva, quella touring decisamente più confortevole.

“Per quanto mi riguarda il progetto CK4 è già una scommessa vinta – ha dichiarato Carlo Bellati, fondatore della ditta Projet Design -. Ideare, progettare e realizzare è il nostro core business. La ricerca di nuovi materiali, processi produttivi e design fuori dagli schemi tradizionali i nostri punti di forza. Con la linea dedicata Evo-Italia siamo riusciti a soddisfare le esigenze di atleti e tecnici del settore instaurando una collaborazione con la Nazionale Italiana di Skiroll e diventando fornitori ufficiali ed esclusivi dei prossimi campionati mondiali. Sapere che fuoriclasse del calibro di Aleksandr Bol’šunov e Natalia Nepryaeva correranno con i nostri skiroll è motivo di orgoglio e soddisfazione. Che dire se non… vi aspettiamo in Val di Fiemme”.