Elezioni. Il sindaco di Monza con Peppino Ciresa: “Squadra unita, vince”

Serata in Sala Ticozzi per Lecco Merità di Più con ospite il sindaco di Monza, Dario Allevi

Sostegno al candidato Peppino Ciresa. Presente anche l’on. Massimiliano Salini

LECCO – Una serata ricca di confronti, martedì 8 Settembre, presso la Sala Don Ticozzi di Lecco con il candidato sindaco di centrodestra Peppino Ciresa, il sindaco di Monza Dario Allevi, il consigliere regionale Mauro Piazza, il Presidente della Provincia Claudio Usuelli e una trentina di sindaci del territorio presenti a supporto.

Tanti gli spunti dai numerosi presenti: aiutare le famiglie e le imprese a ripartire in sicurezza con interventi su misura, la sicurezza in città, il futuro per ‘Lecco città dell’alpinismo’, il decoro cittadino e la valorizzazione delle bellezze del territorio. “Oggi più che mai – spiegano da Lecco Merita di Più – in un momento delicato bisogna confrontarsi realmente con le imprese, è importante sostenere chi ha la capacità di innovare, creando valore, nuove realtà e lavoro”.

Essere sempre a disposizione dei cittadini è la formula vincente: “L’elemento fondamentale per un buon mandato è la scelta di una squadra vincente. Siamo riusciti a sconfiggere la coalizione di centrosinistra tre anni fa a Monza grazie al gruppo unito che è stato creato. La campagna elettorale ha portato alla vittoria una giunta di persone competenti che sono uniti da sincera amicizia. Un vero team che dimentica l’appartenenza politica quando bisogna mettersi al servizio della comunità. Ecco la differenza tra la destra e sinistra. Noi ci mettiamo a servizio della città. I monzesi lo capiscono e apprezzano.” Ha chiarito Dario Allevi, primo cittadino di Monza.

“Siamo pronti ad ascoltare i cittadini, a scambiare idee ed opinioni con chi lo desidera. Siamo a disposizione dell’intera comunità. Vogliamo trasmettere la nostra disponibilità certi che i lecchesi daranno fiducia alla nostra lista e ai nostri valori.” Ha aggiunto Massimiliano Salini coordinatore regionale di Forza Italia ed europarlamentare.