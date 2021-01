A Milano scatta il divieto di fumo all’aperto. Sanzioni da 40 a 240 euro

Sigaretta vietata alle fermate dei mezzi pubblici, nei parchi e negli stadi

Va sempre rispettata una distanza di 10 metri dalle altre persone

MILANO – Da oggi a Milano stop al fumo all’aria aperta. Entra così in vigore il regolamento per la qualità dell’aria approvato dal comune di Milano il Novembre scorso. Divieto di fumo alle fermate dei mezzi pubblici, nei parchi, nelle aree cani, nei cimiteri, negli stadi e nelle strutture sportive. Sarà comunque sempre vietato fumare nel raggio di 10 metri da altre persone. Il divieto di fumo è stato introdotto in modo soft. Dal 1° gennaio 2025 a Milano il divieto di fumo sarà poi esteso a tutte le aree pubbliche all’aperto. Le sanzioni per chi non rispetta il divieto vanno da 40 a 240 euro.

Fra le principali novità, l’obbligo per tutti i punti di vendita di carburante di dotarsi di colonnine per la ricarica di auto elettriche. I distributori esistenti devono presentare il progetto entro il 1° gennaio 2022 e l’installazione delle colonnine deve avvenire entro i 12 mesi successivi. In caso di impossibilità tecnica la colonnina dovrà essere realizzata in un’area pubblica diversa dall’impianto di distribuzione carburanti entro il 1° gennaio 2023.