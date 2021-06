Aggredito da baby gang all’uscita della metro, arrestati due dei responsabili

MILANO – Nella notte del 24 giugno 2021, a Milano, i Carabinieri della Stazione Milano Crescenzago hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare, per rapina in concorso, emessa in data 21 giugno dall’Ufficio G.I.P. del Tribunale per i Minorenni di Milano nei confronti di due minori, entrambi 16enni, di cui uno italiano nato e residente a Milano, studente, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio ed uno egiziano residente a Milano, studente, con precedenti di polizia per resistenza a Pubblico Ufficiale e per reati contro il patrimonio.

Le indagini, svolte mediante l’analisi di social network, l’escussione di testimoni ed il successivo riconoscimento da parte della vittima, hanno permesso di accertare che i due minori, unitamente ad altri giovani tutt’ora in fase di identificazione, lo scorso 7 marzo, avevano avvicinato alle spalle un 19enne mentre usciva dalla stazione metropolitana M2 “Crescenzago” e, dopo averlo aggredito con calci e pugni, facendolo cadete al suolo, gli avevano sottratto il telefono cellulare.

Al termine delle formalità di rito, il giovane italiano è stato collocato presso l’Istituto Penale per i minorenni “Beccaria” di Milano mentre l’egiziano è stato sottoposto alla misura delle prescrizioni previste per i minori.