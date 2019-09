AGRATE – Incidente e code venerdì in mattinata sull’autostrada A4 Milano Venezia dove un mezzo pesante, intorno alle 7, si è ribaltato sulla carreggiata stradale.

Il fatto è accaduto all’altezza di Agrate Brianza, in direzione Venezia. Pesanti le conseguenze sulla viabilità, il bilancio vede anche un ferito, il 50enne che era alla guida del camion, trasportato all’ospedale di Vimercate in condizioni non gravi.