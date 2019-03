MILANO – Mattinata agitata in via Torino a Milano dove, dopo la segnalazione di un oggetto sospetto, dei candelotti gettati in un cestino, sono stati mobilitati i carabinieri e quindi la squadra artificieri.

E’ successo intorno alle 8.20 all’angolo con via Nerino. Per la circostanza è stata momentaneamente interrotta la circolazione stradale dei soli mezzi di superficie.

Gli artificieri hanno verificato che non vi era pericolo, in quanto i candelotti in questione erano vuoti.