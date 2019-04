VERONA – Nella giornata di domenica ha preso avvio la 53° edizione di Vinitaly e tra i Padiglioni più visitati si è subito segnalato quello della Lombardia.

A rappresentare il mondo vitivinicolo regionale sono presenti a Verona oltre 200 espositori, una tra le prime collettive per numero di realtà presenti. Lo spazio a disposizione di aziende e consorzi è complessivamente di 8.500 metri quadrati, di cui circa 4.000 allestiti, ed è finanziato e realizzato in Accordo di programma da Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia.



In occasione della cerimonia inaugurale l’Assessore all’Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi ha rimarcato come “Regione Lombardia produce il 90% dei vini con denominazione di qualità”.

“I produttori lombardi sono da sempre impegnati a produrre un prodotto che abbia al centro la distintività, ma è bene insistere su questa via per ottenere così un articolo sempre più apprezzato e riconosciuto per il suo valore. Ne viene la necessità di investire sulla qualità che è anche e soprattutto sostenibilità, come anche sulla produzione biologica sempre più ricercata dai consumatori. Dobbiamo e possiamo puntare a posizionare i vini lombardi su una gamma medio – alta di mercato per avere le necessarie marginalità che permettono gli investimenti”.