ASSO – Missione di salvataggio di un piccolo gatto rimasto incastrato oggi, domenica, nella canna fumaria di un’abitazione in località Gemù ad Asso. Sul posto, una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Canzo.

Secondo quanto appreso, sarebbe stato il miagolio ad allarmare i proprietari che hanno poi allertato i soccorsi. I pompieri hanno quindi utilizzato una termocamera per individuare il punto preciso in cui si trovasse l’animale per poi procedere con le operazioni di recupero, terminate fortunatamente bene.