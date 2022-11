Auto perde il controllo e travolge pensilina dell’autobus: paura all’alba a Sovico

L’incidente è avvenuto lungo via Monza

SOVICO – Intervento poco prima delle cinque di questa mattina, sabato, per le squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Monza chiamate ad intervenire a Sovico, in via Monza, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sono vettura con quattro persone a bordo.

L’auto a seguito del sinistro è uscita di strada e ha travolto una pensilina degli autobus a bordo strada ribaltandosi.

I Vigili del Fuoco intervenuti hanno collaborato con il soccorso delle persone coinvolte e messo in sicurezza lo scenario. Sul posto era presenti anche automedica, ambulanza e forze dell’ordine.