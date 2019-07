Autostrade: 4 e 5 agosto personale in sciopero. Rischio disagi

MILANO – Possibili disagi per chi viaggerà in autostrada tra domenica 4 e lunedì 5 agosto per lo sciopero del personale ai caselli delle autostrade.

Le segreterie nazionali dei sindacati del settore trasporti, dopo aver proclamato il 17 luglio lo stato di agitazione e alla luce di una valutazione politica sull’andamento delle trattative per il rinnovo del Contratto collettivo, hanno deciso di indire una prima iniziativa di sciopero di 4 ore per domenica 4 e lunedì 5 agosto.

I casellanti e il personale turnista non sottoposto alla regolamentazione dello sciopero , incrocerà le braccia dalle ore 10 alle ore 14 e dalle ore 18 alle ore 22 di domenica 4 agosto, dalle ore 22 di domenica alle ore 2,00 di lunedì 5 agosto

Il personale impiegato con turni sfalsati/spezzati effettuerà le ultime 4 ore della prestazione. Il personale tecnico/amministrativo le prime 4 ore della prestazione/turno di lavoro di lunedì 5 agosto .