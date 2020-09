Bellagio, baita di due piani devastata dalle fiamme, VVF sul posto

Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta

La baita è inagibile. Lunghe le operazioni di spegnimento

BELLAGIO – Un grosso incendio è scoppiato, nella serata di ieri, lunedì 31 agosto, in una baita di due piani in via Monte San Primo, nel Comune di Bellagio.

L’allarme è scattato intorno alle 19, sul posto si sono portate le squadre dei Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Erba e Canzo con sette automezzi.

Le fiamme hanno interessato il tetto della baita, causando il cedimento della copertura, e l’interno dell’abitazione, danneggiando la soletta tra i due piani. Le operazioni sono durate fino a tarda serata.