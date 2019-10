Besate, bus di linea con a bordo 40 bambini finisce fuori strada

E’ successo nel pomeriggio sulla SS526

Dichiarata la maxiemergenza per numero di coinvolti, 8 persone in ospedale

BESATE – Maxi mobilitazione dei soccorsi nel pomeriggio di oggi, giovedì, a Besate, nel milanese, lungo la SS526, dove un pullman di linea con una cinquantina di persone a bordo è uscito di strada.

Fortunatamente nessuna persona è rimasta gravemente ferita ma è stata dichiarata la maxiemergenza per l’alto numero di coinvolti. La Soreu Metropolitana di Milano ha inviato sul posto 2 automediche, 1 autoinfermieristica, sei mezzi di soccorso base e una squadra di coordinamento maxiemergenze.

Dopo la valutazione medica avvenuta sul luogo dell’incidente solo otto persone, cinque adulti e tre bimbi, sono state trasportate in ospedale (Pavia, Magenta, Vigevano, Humanitas di Rozzano, queste le destinazioni) in codice verde. Le restanti persone sono state valutate e gestite in loco da parte dei soccorritori.