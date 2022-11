BookCity Milano, torna la festa del libro e della lettura

Cinque giorni dal 16 al 20 Novembre

MILANO – BookCity Milano, torna la festa metropolitana, diffusa e partecipata,

del libro e della lettura che prenderà il via mercoledì prossimo 16 novembre fino al 20 novembre. Ricco il programma di questa edizione 2022 che avrà come focus centrale “La vita ibrida”.

“Gli avvenimenti di questi ultimi anni hanno messo in discussione molte delle nostre certezze – spiegano gli organizzatori – La griglia interpretativa con cui abbiamo letto la realtà ormai appare inadeguata. Molte delle parole che usiamo abitualmente perdono di senso, altre assumono nuovi significati, per disegnare una realtà in continuo mutamento. I confini tra ambiti che una volta venivano considerati distinti e separati stanno diventando permeabili. La nostra vita è diventata ibrida in un’infinità di maniere, a volte sorprendenti, a volte inquietanti”.

Gli eventi di BookCity Milano sono gratuiti e a ingresso libero, salvo variazioni segnalate nelle pagine dedicate ai singoli eventi consultabili sul sito www.bookcitymilano.it

QUI IL PROGRAMMA SCARICABILE IN PDF