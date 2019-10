Bormio. Dopo la frana, messa in sicurezza e aperta la SS38

BORMIO – E’ stata riaperta al traffico la statale 38 “dello Stelvio” a Bormio, in provincia di Sondrio, interessata nel pomeriggio di lunedì da un fenomeno di caduta massi. E’ Anas a darne notizia.

Alcune rocce di grandi dimensioni si sono staccate dal versante all’altezza del km 113 e sono state trattenute dalla barriera paramassi realizzata a settembre alla base della pendice.

La struttura, in grado di contenere materiale in caduta libera con una potenza di 3000 Kilojoule, ha subito il danneggiamento di una delle campate di rete in acciaio per l’impatto di una pietra lamellare.

Ultimati i sopralluoghi avviati già ieri sul versante, anche tramite un drone in dotazione ad Anas, per tutta la mattina di oggi il personale specializzato dell’impresa incaricata ha operato il ripristino della funzionalità della barriera avviando lo svuotamento delle reti di contenimento dal materiale franato e sostituendo il tratto di rete danneggiata. Le attività sono state eseguite sotto la costante supervisione dei tecnici Anas.