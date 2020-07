Brienno, cade in moto, gravissimo biker di 59 anni

BRIENNO (CO) – Un motociclista di 59 anni è stato trasportato in ospedale in gravissime condizioni nel pomeriggio di oggi, domenica, dopo essere caduto a bordo della sua moto lungo la strada Regina a Brienno.

L’allarme è scattato intorno alle 14.30. Da chiarire l’esatta dinamica del sinistro: parrebbe che il motociclista abbia fatto tutto da solo perdendo il controllo del mezzo e cadendo dentro una galleria.

Sul posto in codice rosso si sono portati i soccorsi e i Vigili del Fuoco. Gravissime le condizioni del 59enne, trasportato in ospedale in condizioni critiche.