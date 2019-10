Cade in una valletta con i suoi due cani, soccorsa una turista tedesca

La donna ha riportato diversi traumi

Uno dei due cani è morto nella caduta

TIGNALE (BS) – Una donna tedesca di 43 anni in vacanza sul Garda era uscita con un’amica per una passeggiata lungo il Sentiero delle cascate, insieme con i suoi due cani. Uno è caduto in una valletta e lei, mentre cercava di salvarlo, è scivolata con l’altro cane e ha riportato diversi traumi.

L’amica ha chiesto aiuto e la centrale, intorno alle 19 di lunedì scorso, ha attivato il Soccorso alpino, è uscita la stazione di Valle Sabbia della V Delegazione Bresciana, i Vigili del fuoco e Tignale Soccorso.

Vista la situazione, era molto importante che arrivasse subito sul posto anche l’elisoccorso, con il medico a bordo, oltre alle squadre territoriali. L’elicottero è atterrato nella frazione di Piovere e il tecnico di elisoccorso del Cnsas ha accompagnato in sicurezza l’équipe sanitaria.

Sono scesi lungo il greto del torrente e il medico ha visitato e stabilizzato la donna, che poi è stata imbarellata e recuperata per il trasporto in ospedale.

Il cane che era caduto per primo purtroppo è morto ed è stato recuperato dai Vigili del fuoco nella mattinata di ieri; l’altro invece è in buone condizioni.