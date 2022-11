CANZO – Tragico incidente a Canzo. Il corpo senza vita di un’anziana 81enne, le cui ricerche erano iniziate nel pomeriggio di oggi, lunedì, è stato ritrovato in tarda serata.

Le ricerche erano scattate nel pomeriggio, quando le amiche che stavano rientrando verso Canzo (Gajum) da un’escursione sul monte Cornizzolo insieme all’81enne, avevano lanciando la richiesta d’aiuto dopo che l’anziana signora si era staccata dal gruppo facendo perdere le proprie tracce.

La macchina dei soccorsi si è subito attivata, iniziando le ricerche che hanno visto coinvolti i volontari del Soccorso Alpino del Triangolo Lariano, l’elicottero dell’Areu e quello della Guardia di Fiananza. Ricerche che non hanno dato alcun esito fino a questa sera quando, poco dopo le 22, i soccorritori hanno individuato il corpo esanime della donna. Era in fondo a una scarpata molto ripida e con bosco fitto, in un canale con pareti verticali.

Continua a leggere su ErbaNotizie.com