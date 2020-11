Cassano d’Adda. I carabinieri arrestano un 34enne ricercato in Francia

CASSANO D’ADDA (MI) – Nel pomeriggio di ieri, venerdì, a Cassano d’Adda (MI), i Carabinieri della Sezione Operativa della locale Compagnia Carabinieri, sono intervenuti a seguito di segnalazione pervenuta dal servizio S.I.R.E.N.E. (Supplementary information Request at the National Entries) istituito presso il Ministero dell’Interno.

I militari a seguito di mirati servizi, hanno rintracciato e arrestato un cittadino albanese 34enne, ricercato da tutte le Forze di Polizie Europee perché condannato a 4 anni e 2 mesi di detenzione poiché riconosciuto colpevole di furti aggravati commessi tra il 2014 e il 2015 nella città di Caen capoluogo del dipartimento del Calvados in Normandia. Il ricercato è stato portato nel carcere milanese di San Vittore dove è in attesa di estradizione per scontare la pena con la giustizia francese.