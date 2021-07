Cerca di superare il confine con quasi un etto di metamfetamine, arrestato

COMO – Nei giorni scorsi, I funzionari della dogana di Chiasso e I militari della Guardia di Finanza hanno proceduto all’arresto di un cittadino italiano ventottenne di origini marocchine, residente nel cuneese, trovato in possesso di 93 grammi di metamfetamina e circa 1 grammo di marijuana, mentre cercava di attraversare il confine, in entrando in Italia al valico ferroviario di Chiasso , tentando di salire a bordo di un treno diretto a Milano.

Il soggetto, durante il controllo doganale, non aveva dichiarato nulla. Tuttavia, i funzionari doganali si sono insospettiti e i militari della Guardia di Finanza hanno deciso di procedere ad un controllo più approfondito con una perquisizione, che permesso di rinvenire le sostanze stupefacenti occultate all’interno di una scarpa da ginnastica riposta nel bagaglio del viaggiatore.

Successivamente, la sostanza è stata sottoposta a Narcotest che ha immediatamente dato esito positivo. Sentito il Magistrato di turno, si e proceduto quindi al sequestro della droga e all’arresto del 28enne.

Ne è stato disposto il giudizio direttissimo, che ha avuto luogo il 2 luglio, in seguito al quale è stato convalidato l’arresto e il soggetto rinviato a giudizio. Il giovane, pertanto, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Como, anche in virtù di un’Ordinanza

di custodia cautelare, già pendente su di lui ed emessa dalla Procura di Bologna.