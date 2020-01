Ciclista investito ad Arosio, è in gravissime condizioni

AROSIO (CO) – Grave incidente questa mattina, domenica 5 gennaio, ad Arosio lungo la Vallassina. L’allarme è scattato poco dopo le 10.30 quando un’auto ha investito un ciclista prima di finire fuori strada e ribaltarsi.

Gravissimo il 60enne in sella alla sua bicicletta: all’arrivo dei soccorsi l’uomo era in arresto cardiaco ed è stato trasportato con l’elicottero all’ospedale San Gerardo di Monza. Soccorsi anche i due occupanti dell’auto che sono rimasti incastrati nel mezzo: l’uomo di 81 anni è stato soccorso in codice giallo, apparentemente lievi le ferite riportate dalla donna di 84 anni che era con lui. Sul posto sono intervenute tre ambulanze, l’automedica, l’elisoccorso e i Vigili del Fuoco.