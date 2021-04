Como. Aperti nei centri commerciali nonostante il divieto, multati due negozi

COMO – Il Nucleo Carabinieri ispettorato del lavoro, unitamente ai militari del Norm sezione operativa della Compagni di Como, sono intervenuti per un controllo sul rispetto delle normative anti Covid, presso la Coop (e relativa galleria commerciale) di via Cecilio a Como.

È stato appurato che i negozi Euronics e “Seconda strada” di abbigliamento, Erano aperti nonostante i divieti per le gallerie commerciali, in giorni festivi e pre-festivi. Sono state comminate le sanzioni di Due gg di chiusura e 1.000€ ciascuno. Era Presente anche personale dei Vigili del Fyoco per le verifiche di competenza sulle normative anti incendio.