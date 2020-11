Como, rapinano per strada un’infermiera, denunciati due giovani

COMO – I Carabinieri della Stazione di Rebbio nella serata di ieri, giovedì, hanno denunciato due persone, un ragazzo del ’91 anagraficamente residente presso casa comunale di Como ma domiciliato a Casnate con Bernate, e una ragazza del 2000 originaria di Sondrio ma residente a Como, per rapina impropria.

Tutto è accaduto intorno alle ore 20.30, in via Foscolo, dove i due hanno tentato di portare via la borsa e lo zaino di una infermiera che attendeva una colleghi per recarsi a lavoro. È stata in particolare modo la 20enne a tentare di strappare i beni della vittima, non curandosi di averla fatta cadere ed anzi proseguendo a colpirla anche a terra pur di portare via le borse; il 29enne si sarebbe limitato a verificare il sopraggiungere di eventuali passanti. Entrambi come emerso hanno precedenti.

Sul posto è intervenuta la Stazione di Rebbio, già in zona per i controlli Covid: raccolta una sommaria descrizione ha orientato le ricerche nella zona della stazione. Effettivamente i due erano presso lo scalo ferroviario di Como Borghi ancora in possesso della borsa (lo zaino era stato lanciato per strada): immediatamente bloccati sono stati accompagnati in Caserma.

La refurtiva è stata restituita alla proprietaria, che non ha riportato lesioni a seguito dell’evento, mentre i due sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria.