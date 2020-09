LURAGO D’ERBA – “Dobbiamo purtroppo comunicarvi che si è verificato un caso di Covid in una classe della nostra scuola secondaria. I ragazzi della classe sono in isolamento precauzionale e sono state adottate tutte le procedure indicate da Ats. La scuola ci ha comunicato l’avvio della didattica a distanza”.

Queste le parole con cui il Comune di Lurago d’Erba ha comunicato nella serata di ieri, martedì, la presenza di un caso di positività tra gli alunni della scuola secondaria di primo grado “E. Fermi”. La didattica a distanza è stata attivata presso la classe interessata.

“Ribadiamo che a scuola vengono rigorosamente seguite le regole che tutti ben conosciamo – continua la nota -. I ragazzi tuttavia hanno anche altre occasioni di incontro, per questo preghiamo vivamente i genitori perché raccomandino ai loro figli prudenza e rispetto delle regole quando sono in compagnia dei loro coetanei”.

“L’alunno risultato positivo al Covid non è asintomatico – ha fatto sapere il sindaco Federico Bassani – ma non dovrebbero esserci grosse complicanze. Speriamo guarisca presto”.

In chiusura, l’Amministrazione comunale ha invitato tutti i cittadini a seguire un comportamento responsabile.