Dongo. Arrestato uno spacciatore trovato in possesso di cocaina

DOMASO (CO) – Venerdì pomeriggio i Finanzieri del Comando Provinciale Como, nell’Alto Lago e precisamente a Domaso, hanno arrestato un uomo di nazionalità marocchina, intento a cedere sostanza stupefacente a un cliente italiano. I militari della Compagnia di Menaggio, durante la perlustrazione, si sono infatti accorti degli strani movimenti che stavano avvenendo a bordo di un’auto parcheggiata. I militari sono quindi intervenuti e hanno interrotto la vendita dello stupefacente, che al narcotest è risultato cocaina.

L’acquirente, scendendo dall’autovettura, ha cercato di disfarsi della droga, ma resosi conto dell’inutilità del tentativo, ha deciso di consegnare spontaneamente la sostanza in suo possesso e di collaborare con i militari. Il presunto spacciatore, colto in flagranza, è stato sorpreso ancora in possesso di diversi grammi di cocaina, appoggiata sul tappetino del lato guidatore, nonché di un bilancino di precisione e di svariate bustine di cellophane destinate al confezionamento di altre dosi.

Le Fiamme Gialle, con l’ausilio di un’unità cinofila del Gruppo Ponte Chiasso, hanno proceduto quindi alla perquisizione del marocchino di 23 anni e della sua auto, sottoponendo a sequestro oltre 30 grammi di cocaina, 220 euro e 20 franchi svizzeri, oltre a due telefoni cellulari. I militari hanno poi accompagnato presso la casa circondariale di Como il 23enne accusato di spaccio di sostanze stupefacenti. L’acquirente, un uomo di 47 anni, è stato invece segnalato alla Prefettura di Como.