Drammatico incidente in montagna, 64enne precipita e perde la vita

BUGLIO IN MONTE (SO) – Drammatico incidente in montagna, nella giornata di ieri, nella zona dell’Alpe Scermendone, nel territorio comunale di Buglio in Monte. I soccorsi sono intervenuti per recuperare un uomo di 64 anni che ha perso la vita. L’escursionista era con un amico; è precipitato per un centinaio di metri nei pressi della Croce dell’Olmo.

L’incidente è avvenuto intorno alle 12. Immediato l’allarme, sul posto i tecnici del Soccorso alpino, Stazione di Morbegno, il Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza, l’elisoccorso di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza di Como. Il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso.