EasyJet lancia un nuovo volo da Milano per Petra in Giordania

Potenziati anche i collegamenti verso l’Egitto

Introdotto un nuovo volo verso Agadir, in Marocco

MILANO – EasyJet, compagnia aerea leader in Europa, ha lanciato un nuovo volo verso Aqaba-Petra (Giordania) da Milano Malpensa.

Operativo dal 27 ottobre e in vendita da ieri, 9 luglio. Il nuovo collegamento verrà operato con una frequenza bisettimanale (mercoledì e domenica) offrendo ai viaggiatori in partenza dalla base più importante della compagnia in Italia, e tra le più importanti dell’Europa continentale, una nuova opzione per le prossime vacanze invernali.

EasyJet scommette sul mare d’inverno e amplia l’offerta per i passeggeri in partenza da Milano Malpensa. Oltre alla Giordania dal Terminal 2 sarà possibile raggiungere comodamente il Mar Rosso con la conferma della frequenza bisettimanale su Hurghada e l’introduzione di un collegamento settimanale con Marsa Alam (operativo dal 1 novembre).

Infine, il 29 ottobre decollerà il primo volo per Agadir, sulla costa meridionale del Marocco, meta particolarmente ambita dagli amanti del surf.