Erba. L’ultimo saluto al giovane Elia morto sul Monte Bianco

“Ti vogliamo pensare su, vicino all’infinito”

Oggi l’addio al giovane Elia Baraldi, il 19enne morto sul Bianco

ERBA – Una piccola urna di legno chiaro, un imbrago da arrampicata, una rosa blu e una foto di Elia sorridente mentre scala le sue amate montagne. Intorno, come in un grande abbraccio, le tantissime persone che oggi, sabato, al cimitero di Arcellasco si sono riunite per l’ultimo saluto a Elia Baraldi, il giovane alpinista scomparso la scorsa domenica sul Monte Bianco.

