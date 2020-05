Erba, paura al centro commerciale, crolla il controsoffitto, feriti un operaio e una parrucchiera

ERBA – Grande spavento nel primo pomeriggio di oggi, venerdì, presso il centro commerciale in via delle Grigne a Erba, a causa di un crollo del controsoffitto che si è verificato all’interno di un negozio. Tutto è accaduto intorno alle 15.

Come appreso, un operaio di 30 anni stava facendo alcuni lavori di manutenzione all’interno della condotta dell’impianto di climatizzazione quando avrebbe perso l’equilibrio sfondando il cartongesso del controsoffitto e precipitando per oltre 2 metri all’interno di un negozio di parrucchiere. Fortunatamente l’operaio si è ferito lievemente, così come la parrucchiera, una donna di 40 anni, che in quel momento stava lavorando ed è stata colpita dai detriti del controsoffitto ceduto.

Sul posto si sono portate due ambulanza, i Vigili del Fuoco di Erba e i Carabinieri. I due feriti sono stati presi in carico dai soccorsi e trasportati in ospedale per gli accertamenti del caso.