Esercitazione per la squadra forra regionale del Cnsas lombardo

VAL BREMBANA (BG) – Sabato 12 ottobre si è svolta in Val Brembana una giornata di formazione sanitaria per la squadra forra regionale del Cnsas lombardo. Le località prescelte erano quelle di Val Iola e Vallescura, nei comuni di Serina e Algua. Undici i tecnici presenti, con un istruttore regionale tecnico e un istruttore regionale sanitario.

Nella mattinata, in aula si è parlato di dotazione sanitaria personale e di squadra, della valutazione del paziente, dei presidi e delle tecniche di uso comune. Nel pomeriggio, in torrente, i partecipanti hanno messo in pratica quanto appreso, mediante la simulazione di scenari di condizionamento ed evacuazione del ferito.