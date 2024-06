Esplosione in un’azienda chimica: muore un lavoratore di 24 anni

BRUGHERIO (MB) – Tragedia a Brugherio in una azienda chimica di via Archimede. Mancavano pochi minuti alle ore 10 di oggi, martedì 11 giugno, quando a causa di un’esplosione è morto un lavoratore di soli 24 anni. Nella ditta specializzata nella produzione di vernici si è poi sviluppato un incendio.

Immediatamente dopo l’esplosione, sono intervenute sul posto le squadre dei vigili del fuoco dei Comandi di Monza e Milano, con l’ausilio di due autopompe, un’autobotte, un’autoscala e un carro soccorso. Le squadre dei vigili del fuoco hanno lavorato per estinguere l’incendio e mettere in sicurezza l’area. Per coordinare le operazioni di soccorso, era presente sul luogo il Comandante dei vigili del fuoco di Monza-Brianza, affiancato da un funzionario tecnico.