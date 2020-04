Fino Mornasco, trovato in possesso di 300 g di cocaina, arrestato

FINO MORNASCO (CO) – I militari della Stazione Carabinieri di Fino Mornasco, nell’ambito dei controlli del territorio, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, G.A., cittadino di Fino Mornasco, classe 1992, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il tutto è accaduto a Fino Mornasco, dove i militari della locale Stazione Carabinieri hanno proceduto al controllo di G.A. a bordo della propria autovettura, all’interno della quale aveva cercato di nascondere la sua presenza nell’abitacolo sdraiandosi sui sedili posteriori. Il movimento sospetto non è sfuggito agli operanti, i quali hanno proceduto al suo controllo trovandolo in possesso di 310 grammi di cocaina.

Gli approfondimenti investigativi sono stati ampliati all’abitazione del reo: rinvenuti bilancino di precisione e materiale per il confezionamento e, nella lavatrice, è stata ritrovata un’ulteriore confezione contenente 1,4 chilogrammi di marijuana.

Le operazioni si concludevano con il sequestro di quasi 2 chilogrammi di sostanza stupefacente e si procedeva all’arresto di G.A. che veniva associato alla casa circondariale di Como in attesa di giudizio di convalida.