BUGLIO IN MONTE (SO) – Era in cerca di funghi nei boschi sopra Buglio in Monte, a circa 1500 metri di quota in località Our, ma è stato punto da alcune vespe e ha avuto un malore; è però riuscito a chiedere aiuto. Sul posto sei tecnici della Stazione di Morbegno del Soccorso alpino, VII Delegazione Valtellina – Valchiavenna, i militari del Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza, la Croce Rossa di Morbegno e i Vigili del fuoco. I soccorritori hanno individuato, raggiunto e accompagnato all’ambulanza l’uomo di 35 anni. L’intervento è cominciato alle 9.30 ed è finito poco dopo le 11 di oggi, martedì 13 settembre.