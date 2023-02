AGRATE – Grave incidente questa mattina, venerdì, in via Dante ad Agrate.

Per motivi al vaglio degli agenti della Polizia Locale intervenuti per i rilievi, un uomo di 75 anni è stato investito da un’auto in transito.

Il pensionato è stato sbalzato a terra riportando un trauma cranico importante per cui si è reso necessario il trasporto al San Gerardo di Monza in codice rosso.