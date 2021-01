Grossa valanga nel Bresciano, colpite alcune auto e abitazioni ma nessuna vittima

BIENNO (BS) – Nessuna persona coinvolta nella valanga che ieri, sabato 23 gennaio, intorno alle 12, ha interessato la zona di Campolaro, sopra Prestine. Si è subito attivata la Protezione civile e sul posto sono arrivati venti tecnici della V Delegazione Bresciana del Cnsas, insieme con il Sagf – Soccorso alpino Guardia di Finanza, due elicotteri di Areu (Azienda regionale emergenza urgenza) da Brescia e da Bergamo, con a bordo i tecnici Cnsas di elisoccorso, l’équipe sanitaria e le UCV – Unità cinofile di soccorso da valanga del Soccorso alpino.

È stata fatta una bonifica meticolosa di tutta la valanga, che ha un fronte di circa 200 metri, per una lunghezza di circa un chilometro. L’elicottero ha portato in quota altri quattro soccorritori del Cnsas per bonificare la valanga anche in discesa. Verificato che i proprietari delle auto non erano coinvolti e che non risultano segnalazioni di mancato rientro, l’intervento si è concluso con esito positivo.