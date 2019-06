Il brano del Maestro Arnaboldi diventa d’obbligo nella scuole musicali francesi

La Confédération Musicale de France lo ha inserito nei piani di studio delle scuole

Il titolo del brano per violoncello e pianoforte è: “Memoires d’un passè perdù”

CARONNO PERTUSELLA – Una notizia curiosa quella che arriva da Caronno Pertusella, comune di poco meno di 20mila abitanti che si trova nella provincia di Varese.

Tra le numerose realtà associative ve n’è una, il coro Aurora, il cui direttore, il Maestro e Compositore Andrea Arnaboldi, ha più volte fatto parlare di sé per aver ottenuto numerosi riconoscimenti; tra questi, ricordiamo su tutti l’Ambrogino d’oro di Milano e la partecipazione con il coro caronnese alla Messa di Natale in alternanza a quello cappella Sistina alla presenza di Giovanni Paolo II.

Oggi il Maestro Arnaboldi è salito nuovamente alla ribalta delle cronache nazionali e non solo per aver ricevuto l’ennesimo riconoscimento internazionale.

Dopo aver partecipato al concorso indetto dalla Confédération Musicale de France, il cui obiettivo è quello di stabilire i pezzi musicali obbligatori da inserire nei piani di studio delle

scuole musicali transalpine e d’outre-mer, la confederazione ha deciso di inserire un suo pezzo: “Memoires d’un passè perdù” per violoncello e pianoforte.

Il brano in questione è quindi diventato obbligatorio per gli esami di fine primo ciclo di violoncello per tutti gli studenti francesi di questo strumento.

Un successo, quello ottenuto dal Maestro Arnaboldi, raggiunto grazie alla collaborazione con la violoncellista italo francese Marie Eugenie Maffi e con la casa editrice musicale francese “Robert Martin”.