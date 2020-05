Incendio in un’abitazione a Castelmarte, trovato morto il cane

CASTELMARTE – Intervento dei Vigili del Fuoco nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì, a Castelmarte, per un incendio scoppiato in un’abitazione in Vicolo Monte Nero.

Con ogni probabilità il rogo sarebbe da ricondurre ad un guasto elettrico (un cortocircuito ad un elettrodomestico), ma le esatte cause dell’incendio andranno appurate.

Sul posto i Vigili del Fuoco di Erba e di Canzo, allertati dai vicini di casa, insieme alla Polizia Locale. Nessuna persona è rimasta coinvolta nel rogo: al momento del suo scoppio, infatti, in casa non c’era nessuno dei residenti.

Purtroppo però, nella casa i pompieri hanno rinvenuto il corpo, senza vita, del cane di famiglia.