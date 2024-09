Incidente ferroviario a Milano: treno merci perde container e colpisce treno passeggeri

L’incidente si è verificato poco dopo le 6:30 all’altezza di via Pallanza, nei pressi dello scalo FS di Greco Pirelli

MILANO – Mattinata complicata quella di oggi, venerdì, per i pendolari sulla linea Milano-Torino. Un incidente ferroviario si è verificato poco dopo le 6:30 all’altezza di via Pallanza, nei pressi dello scalo FS di Greco Pirelli. Un treno merci ha perso un container, che è finito sui binari e ha colpito a bassa velocità un treno passeggeri in transito sui binari adiacenti.

Il bilancio attuale parla di un ferito mediamente critico, si tratterebbe del macchinista di 24 anni (non noto se del treno merci o del treno passeggeri) portato in codice giallo all’ospedale Niguarda di Milano e di quattro feriti lievi, si tratterebbe di quattro passeggeri: due uomini di 35 anni e 51 anni e due donne di 37 e 64 anni.

Sul posto sono intervenute sei squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate non solo a mettere in sicurezza l’area, ma anche a coordinare la discesa in sicurezza dei passeggeri dai convogli coinvolti. La dinamica precisa è ancora in fase di accertamento, ma sembra che l’urto non abbia provocato conseguenze gravi tra i passeggeri.

L’incidente ha causato ritardi significativi lungo la linea ferroviaria, creando disagi per molti pendolari diretti a Torino e altre destinazioni. Le autorità ferroviarie sono al lavoro per ripristinare la circolazione, mentre si stanno fornendo percorsi alternativi per chi deve viaggiare.

Nonostante la bassa velocità dell’impatto, l’episodio riporta al centro l’attenzione sulla sicurezza nei pressi degli scali merci e sulle condizioni operative di questi tratti ferroviari.