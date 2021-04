SAN NAZZARO VAL CAVARGNA – Si è concluso con un tragico epilogo l’incidente avvenuto nel pomeriggio oggi, mercoledì, a San Nazzaro in Val Cavargna dove un uomo di 68 anni ha perso la vita.

Stando a quanto appreso, l’allarme è scattato intorno alle 15 quando un 68enne alla guida della sua auto, per cause ancora da chiarire, sarebbe uscito di strada lungo la Sp 10 finendo in un dirupo. Nell’urto il conducente sarebbe stato sbalzato all’esterno dell’abitacolo.

Sul posto sono giunti in suo aiuto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Menaggio, gli uomini del Soccorso Alpino, i Carabinieri, l’ambulanza e l’automedica. Purtroppo, però, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

I soccorritori stanno quindi procedendo al recupero della salma, reso particolarmente difficile a causa del forte vento.