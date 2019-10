L’incidente è avvenuto alle 6.30 ad Ardenno. Strada provvisoriamente chiusa

Camion perde il carico che travolge un’auto: un 15enne è morto, grave la mamma

ARDENNO – Incidente mortale, intorno alle 6.30 di oggi (martedì), sulla SS38 all’altezza del comune di Ardenno, in provincia di Sondrio. Un camion avrebbe perso il carico di legname che ha travolto un auto su cui viaggiavano una mamma di 52 anni e il figlio di 15 anni.

Per il ragazzino ogni tentativo di soccorso è stato vano, mentre la mamma è stata trasportata all’ospedale di Sondalo in gravi condizioni. Le Forze dell’Ordine sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Il personale Anas ha provveduto a chiudere la strada all’altezza del Km 19, sul posto anche i Vigili del Fuoco di Morbegno.