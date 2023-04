SONDRIO – E’ in calendario il 27 aprile alle ore 17.30, presso il Teatro Sociale di Sondrio, l’incontro Javier Zanetti. Il racconto di una vita da Capitano organizzato dalla Categoria Merceologica Servizi di Confindustria Lecco e Sondrio. Il “Capitano” Javier Zanetti converserà con Luca Genini, di Autotorino.

“Da tempo ci eravamo dati l’obiettivo di organizzare un evento dedicato alla comunità in modo allargato e non unicamente al sistema economico e produttivo – sottolinea il Presidente della Categoria Merceologica Servizi di Confindustria Lecco e Sondrio Roberto Morganti -. Una figura come quella di Javier Zanetti, che non ha certo bisogno di presentazioni, siamo sicuri che saprà non solo proporre riflessioni interessanti al pubblico ma anche lanciare molti stimoli positivi, soprattutto ai giovani del territorio”.

L’evento, aperto gratuitamente al pubblico previa registrazione e fino ad esaurimento posti, è patrocinato dal Comune di Sondrio e realizzato con il supporto delle imprese associate Autotorino, TRE Assicurazioni, Webtek, Morganti Insurance Brokers, Creeo Studio e Agomir.

Info e prenotazioni: www.confindustrialeccoesondrio.it